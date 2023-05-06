Мир 06 мая 2023, 17:48 Российский посол назвал аморальным запрет в ФРГ символов Победы Посол Нечаев указал на аморальность запрета властями ФРГ символов Победы 9 Мая РИА «Новости»

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Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал аморальным и недопустимым запрет властей ФРГ на демонстрацию российских флага и символов Победы на 8 и 9 мая и призвал его снять. Комментарий дипломата опубликовал Telegram-канал дипмиссии.

Он отметил, что сейчас в странах Европы нацизм возродился. При этом подвиги Красной армии дискредитируют, снося мемориалы и фальсифицируя историю. Он подчеркнул, что Россия не может с этим мириться.

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«За мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 миллионов своих граждан, павших на полях сражений, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение», — подчеркнул Нечаев.

Дипломат добавил, что ветераны и просто неравнодушные жители должны иметь возможность отдать дань памяти героев в соответствии со сложившимися традициями.

Полиция Берлина запретила ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских памятников 8 и 9 мая. Позже суд германской столицы снял запрет на вывешивание и ношение украинского флага у мемориалов, российскую символику он оставил под запретом.