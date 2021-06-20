Российский посол Антонов вернется к работе в США

Посол России в США Анатолий Антонов уже в воскресенье вернется в Вашингтон, а с утра понедельника будет на своем работаем месте. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил ТАСС.

Антонов был приглашен для консультаций в Москву минувшей весной. С 21 марта он оставался в российской столице. Через месяц в Вашингтон для консультаций отбыл и американский посол Джон Салливан. Но на уходящей неделе по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве было объявлено о намерении вернуть глав диппредставительств к работе в столицах.

Антонова пригласили в Москву после того, как в марте Байден в своем интервью каналу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве 16 июня рассказал, что после этих слов Байден позвонил ему и объяснился. Путин сообщил, что его устроило это объяснение, написало Urа.ru.

В Белом доме ранее заявили, что Байден «напрямую бросил вызов» Путину по нескольким вопросам. Об этом сообщало ИА НСН.