Российский политолог оценил возможности ЕС по принятию беженцев из Афганистана

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал начать организованный прием афганцев, чтобы избежать их нелегального проникновения в страны Евросоюза. На это заявление отреагировал российский политолог и востоковед Евгений Сатановский, написала «Политика сегодня».

По словам эксперта, планы ЕС по принятию беженцев из Афганистана являются «пустопорожними разговорами». Ведь ключевую роль решения проблем в Кабуле европейские чиновники отводят Пакистану, Ирану и Индии. Эти страны, на их взгляд, помешают России и Китаю попытаться заполнить «политический вакуум» в Афганистане.

«Очень забавно. Особенно с учетом того, что Китай ближайший партнер Пакистана, крупнейший торговый партнер Ирана и, вообще-то говоря, у России тоже с ними всеми нормальные отношения. Для Индии она вообще основной поставщик вооружения. Ну, в общем, какие-то обычные европейские бессмысленные колыхания воздуха», — резюмировал Сатановский.