Украину спасают от дефолта только транши Международного валютного фонда. При этом страна является банкротом, заявил замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

По словам политолога, украинская экономика не растет даже после получения миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Причина скрывается в процентах, на выплаты которых уходит большая часть денег.

«Украина, конечно, банкрот, и вот эти транши ее просто спасают от дефолта. Запад не может допустить дефолта на Украине, потому что тогда это приведет к уничтожению украинской государственности и пересмотру различных вопросов, в том числе отношений с Россией», — пояснил Суздальцев ИА Nation News.

Он добавил, что Украине не дают и развиваться. Стране дают деньги, но они уходят на соцвыплаты и проценты. В итоге никакого развития экономики не происходит.

«На Украине и рынка-то нет для этой новой экономики, кроме, пожалуй, аграрного сектора, так что ситуация тупиковая», — заключил политолог.

Ранее глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что отказ от российских кредитов является украинской ошибкой. Если Россия давала деньги только под проценты, то ВМФ диктует большое количество условий.