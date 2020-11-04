Российский политолог назвал главную ошибку демократов на выборах в США

Демократическая партия рискует проиграть президентские выборы в США из-за своего кандидата — Джо Байдена. Такое мнение высказал российский директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Главное общее между выборами 2016 и 2020 годов — абсолютно неадекватное поведение истеблишмента Демократической партии. В 2016 году всеми правдами и неправдами они протащили неизбираемого кандидата [Хиллари Клинтон]. И сейчас сделали ставку на кандидата, у которого огромное количество уязвимостей Евгений Минченко.

К ним Минченко отнес коррупционные скандалы, связанные с Байденом, его почтенный возраст, состояние здоровья и его историю во власти за последние 47 лет.

«Пусть будет слабый, но свой», — так по мнению политолога решили демократы, выдвигая своего кандидата.

Минченко считает, что именно эгоизм истеблишмента Демократической партии привел к тому, что ситуация оказалась на грани.

«Но я думаю, что она склоняется в пользу Дональда Трампа», — отметил собеседник «360».

Действующий американский президент уже опережает соперника в таких штатах, как Флорида, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания. Глава Белого дома наращивает проценты. Тем не менее он проиграл Байдену всегда считавшуюся республиканской Аризону.

Минченко подчеркнул, что если Трамп победит, то это будет полностью его заслуга. Он «уперся и демонстрировал высокую волю к победе», несмотря на перенесенный буквально на ногах COVID-19. Однако у политолога не очень радостные прогнозы по поводу развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

«К сожалению, хороших сценариев в отношении России с Соединенными Штатами не просматривается. Байден, если каким-то чудом станет президентом, будет двигать тему: „Наказать Россию за вмешательство в выборах“. Трамп будет вынужден доказывать, что он не русский агент. Я думаю, что при любом исходе этой избирательной кампании не стоит ждать улучшения отношений. Мы еще не достигли дна. Отношения России и США будут еще ухудшаться», — заключил эксперт.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов может затянуться на несколько дней.