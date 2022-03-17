Российский политолог Дробницкий заявил, что президент Украины испытывает фрустрацию

Российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю как человек, который разрушил страну. Сейчас он, на взгляд эксперта, испытывает фрустрацию. Об этом написало РИА ФАН.

Накануне украинский лидер выступил перед членами Конгресса США и призвал американцев ввести более жесткие экономические рестрикции против России.

«Мне сложно залезть в голову Зеленскому и понять, чего он хотел. У него, конечно, личная трагедия. Потому что его сначала убедили, что он украинский Трамп и сделает Ukraine great again, но использовали его самым примитивным образом. <…> Что Зеленский сказал конгрессу — вообще не интересно, вообще мимо. Сейчас это к развитию мировой ситуации не имеет никакого отношения. Ну, он номер отбыл. Повторюсь, лично он, наверное, сейчас испытывает фрустрацию, которую я никому не пожелаю пережить. При том, что он, наверно, и деньжат себе накопил. Но просто представьте себе. Он же живой человек. Его обманули, его использовали, и он войдет в историю как человек, разрушивший страну», — высказал свою позицию Дробницкий.

Выступая 16-го марта в Конгрессе США, Владимир Зеленский также попросил установить бесполетную зону над Украиной и предоставить вооружения. Его речь парламентарии встретили бурными аплодисментами.