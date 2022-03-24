Российский политолог Баширов оценил выступления Зеленского в иностранных парламентах

Российский политолог Марат Баширов прокомментировал выступления президента Украины Владимира Зеленского в иностранных парламентах. По его словам, украинский лидер занимается «предпродажной подготовкой». Об этом написал Life.

«Он понимает, что в конечном итоге он не будет управлять этой страной. В лучшем случае он останется жив и будет президентом в изгнании. Вот для того, чтобы ему дальше жить, на чем-то зарабатывать, ему, очевидно, придется ездить по разным странам и тоже там давать представления. Вот он сейчас занимается предпродажной подготовкой. На самом деле чем он больше выступает перед парламентами других стран, тем выше вероятность, что его оставят в живых. Это будет печальная жизнь у него — президент в изгнании, но он, по крайней мере, останется жив», — сказал политолог.

Баширов добавил, что если общество, например, завтра узнает, что Зеленский погиб с автоматом в руках, сражаясь за Украину, то это будет еще одна из провокаций в сторону России. Его убьют не наши солдаты, а спецназовцы одной из зарубежных спецслужб, резюмировал политолог.