Российский подполковник попал под санкции Украины

Украина ввела новые санкции против российских граждан. Меры коснулись подполковника Ивана Кузнецова и крымчанки Ольги Калининой.

Решение Совета национальной безопасности и обороны по ограничениям утвердил украинский президент Владимир Зеленский. Указ главы государства опубликован на его сайте.

В СНБО отметили, что подполковник Кузнецов является кадровым сотрудником Вооруженных сил РФ и «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».

Санкции против него ввели на три года. Они предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций. Кузнецов не сможет вывести капитал за пределы Украины и столкнется с рядом других ограничений.

Другой указ Зеленского коснулся мер против жительницы Крыма Ольги Калининой. СНБО тоже решило заблокировать ее активы и ввело иные санкции на аналогичный срок.

В последних числах августа на Украине решили заблокировать веб-ресурсы «Ростелекома» и еще 11 российских компаний.