Российский патруль в Сирии пренебрег блок-постом США. Видео

Американские военные в Сирии попытались остановить патруль российской военной полиции, состоявший из БТР-82А, а также грузовиков марок «Тайфун-К» и «Урал-4320». Идея провалилась — колонна попросту объехала стоявший посреди дороги американский бронемобиль.

Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и опубликовал видео. Когда оно было снято, не уточняется. На ролике видно, что колонна военнослужащих РФ без заминки и не останавливаясь объехала нелепо стоящий посреди дороги бронемобиль США по обочине.

Видео: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Как сообщило издание «Российский диалог», американцы систематически пытаются создать преграды на пути российских военных патрулей. Каждый раз им не везет. 10 июня в Сеть попали кадры задымившейся бронемашины MRAP. За неделю до этого американцы преследовали российских военных в провинции Хасеке, но после переговоров, оставили эту затею.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о новых антисирийских санкциях, под которые подпадают президент страны Башар Асад и его жена.