Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности

Российский паспорт поднялся с 50-й на 48-ю строчку в рейтинге привлекательности из-за безвизового въезда в Ирак и Оман. Сейчас россиянам не нужна виза для пересечения границ с 118 государствами. Список составила швейцарская компания Henley & Partners.

«Япония удерживает первое место в индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 193 направления мира. Сингапур остается на втором месте с показателем 192 страны. Южная Корея и Германия занимают третье место (191 направление)», — сообщил сайт компании.

Четвертое место разделили Испания, Италия, Люксембург и Франция (190 стран), а замыкает пятерку Австрия (189 государств). Всего в рейтинге 110 позиций. На последнем месте оказался Афганистан. Граждане этой страны могут въезжать без виз в 26 стран. Список составили на основе данных к началу второго квартала 2021 года.

Ранее МВД России подготовило законопроект по изменениям на последних страницах паспорта — там решили разместить дополненную памятку для владельца с возможностью внести туда отметки о группе крови и резус-факторе и причинах, которые могут сделать документ недействительным.