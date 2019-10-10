Российский парламентарий объяснил, почему польский депутат призвал отменить экономические санкции против РФ

Дмитрий Новиков объяснил призыв польского депутата попыткой таким образом решить внутренние проблемы Польши.

«Он выдвигает идею, что санкции ничего не изменили, но при этом предлагает дифференцированный подход: отказаться от экономических санкций, из-за которых страдает определенный сегмент польской экономики, но оставить политические. Это попытка решить собственные проблемы, оставаясь в контексте общего антироссийского вектора», — сказал отечественный парламентарий.

По мнению Новикова, польским коллегам стоило бы быть более последовательными и выступить за отмену санкций в целом, а не вводить подобное разделение.