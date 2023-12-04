Мир 04 декабря 2023, 14:45 Российский парламент обратится в ООН по теме украинского конфликта Российский парламент сообщит в ООН о нарушении Украиной прав ребенка РИА «Новости»

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Украина нарушила несколько статей Конвенции ООН о правах ребенка на жизнь, свободу мысли и совести, также запрещающие эксплуатацию и вербовку детей в период вооруженных конфликтов. Об этом говорится в проекте Федерального собрания России к Организации объединенных наций и парламентам всего мира, сообщило РИА «Новости».

Документ разработали в связи с подготовкой доклада комиссии парламента по расследованию преступлений украинских властей против детей.

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«Члены комиссии пришли к выводу, что киевский режим своими преступными действиями нарушил целый ряд статей Конвенции ООН о правах ребенка», — указали в тексте.

Кроме того, в заявлении парламента отметили, что проживающие на Украине дети регулярно подвергаются притеснениям по языковому признаку.

«Статьи Конвенции грубейшим образом нарушаются, детей заставляют выполнять задачи диверсантов, проходить подготовку в полевых лагерях, участвовать в террористических атаках и распространять дезинформацию», — подчеркнули в парламенте.

Ранее представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя сообщил, что дипломаты за последние восемь месяцев получили десятки обращений от граждан Украины об отъеме детей беженцев в европейских странах.