Журналисты выяснили, что на территории базы находится Национальный центр воздушно-космической разведки США, специализирующийся в том числе на изучении образцов зарубежной военной техники.

По неподтвержденной информации, российский «Панцирь» там демонтируют и перестроят, чтобы исследовать принцип его работы.

В прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1». После этого его секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. Об этом написала газета The Times. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Известно, что российское оружие для отражения атак беспилотников в Америке считают идеальным.

Вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов сообщил, что попадание ЗРК к США носит негативный факт. Однако для России он не будет иметь серьезных последствий.