Мир 15 сентября 2023, 15:39 Российский ОПК увеличил объемы производства после введения санкций Do Rzeczy: объемы производства российских снарядов в семь раз превысили западные РИА «Новости»

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Введенные антироссийские санкции никак не сказались на оборонно-промышленном секторе страны. Заводы не только увеличили объемы производства, но и превысили показатели, которые были до начала проведения специальной военной операции. Только по производству боеприпасов Россия превзошла страны Запада в семь раз, указали в исследовании польского издания Do Rzeczy.

Кроме того, российские военные промышленники увеличили производство крылатых ракет, получая необходимые материалы через серый импорт. Также со 100 до 200 единиц вырос годовой объем производства танков.

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По оценке опрошенных изданием собеседников, общий объем выпуска артиллерийских снарядов с российских заводов увеличился до двух миллионов, что в два раза больше, чем ранее оценивали западные спецслужбы.

«Объемы российского производства боеприпасов в семь раз больше, чем на Западе, и более дешевые. Если в европейской стране один артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров стоит от пяти до шести тысяч долларов, то Россия тратит на него всего 600 долларов», — заявил в беседе с журналистами официальный представитель Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Источники издания заявили, что кратный рост увеличения снарядов снова приведет к ударам по энергетическим объектам Украины с наступлением холодов, что приведет к перебоям в подаче тепла и электричества по всей стране.

Пентагон намерен предоставить Украине дополнительные системы ПВО, но для полного закрытия неба над страной этого недостаточно.

Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен накануне заявил, что проблему с истощением запасов боеприпасов в странах НАТО решить так и не удалось. По его словам, спрос на боеприпасы намного выше, чем могут обеспечить предприятия.