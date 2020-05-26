Российский миллиардер купил один из самых дорогих домов в Лондоне

Россиянин, имя которого не разглашается, купил дом в центре Лондона за 15,5 миллионов фунтов (1,3 миллиарда рублей). Эта сделка стала крупнейшей на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии.

Покупатель является российским миллиардером старше 40 лет, пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на закрытую запись британского риелторского агентства Beauchamp Estates. В публикации покупателя называют «сверхбогатым международным предпринимателем» и «владельцем ведущей энергетической группы».

Дом находится по адресу 26 Олд Квин-Стрит. Его окна выходят на парк Сент-Джеймс, который граничит с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также зданием МИД, Минфином и резиденцией премьер-министра.

Площадь дома 610 квадратных метров. В нем есть пять спален, три гостиные, рабочий кабинет, библиотека, комната для игр и хранилище для вина и шампанского. На крыше дома оборудована терраса, на заднем дворе — собственный небольшой сад.

Бизнесмен, как сообщается, приобрел дом для подруги и детей от предыдущего брака. По словам риэлторов, новые владельцы особняка хотели приобрести недвижимость в одном из центральных районов Лондона.