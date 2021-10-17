Российский МиГ-31 сопроводил бомбардировщик США над Японским морем

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения американского бомбардировщика B-1B. Летчик не допустил нарушения границы России, сообщило со ссылкой на Национальный центр управления обороной РИА «Новости».

Национальный центр управления обороной России сообщил о предотвращении нарушения границы 17 октября. Специалисты Минобороны обнаружили в небе над нейтральными водами Японского моря воздушную цель, которая приближалась к границе России. В небо подняли истребитель МиГ-31. Позже его экипаж распознал воздушную цель как бомбардировщик ВВС США B-1B.

Агентство отметило, что, по сообщению ведомства, полет МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа не нарушил международных правил. Пилоты сопроводили американский бомбардировщик и не допустили нарушения им воздушных границ России.

Американский эсминец Chafee попытался нарушить государственную границу России возле Владивостока. Участок моря был закрыт для судоходства для проведения совместных российско-китайских военных учений. Отечественный корабль «Адмирал Трибуц» вытеснил американский эсминец.