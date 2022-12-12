Мир 12 декабря 2022, 19:39 Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы норвежским самолетом Минобороны России: МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем РИА «Новости»

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Днем 12 декабря над Баренцевым морем заметили самолет, приближающийся к российским границам. Им оказался Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, рассказали в Минобороны РФ.

В воздух подняли российский истребитель МиГ-31, стоящий на вооружении Северного флота. Экипаж идентифицировал цель как самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Летчики сопроводили его над акваторией моря.

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В Минобороны подчеркнули, что российские военные не допустили нарушения границы, а после разворота норвежского самолета МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

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«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее над нейтральными водами Черного моря заметили американский разведывательный беспилотник. Аппарат находился недалеко от Крыма. Туда он вылетел с авиабазы в Италии, а по пути пересек воздушное пространство Греции и Болгарии.