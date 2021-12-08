Российский МИД заявил о сотрудничестве с Белоруссией в борьбе с санкциями ЕС и США

Россия готова поддержать Белоруссию в борьбе с западными санкциями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, написало РИА «Новости».

По словам министра, страны уже начали проводить скоординированную политику по принятию ответных мер.

«Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным „стоп-листам“, помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском», — процитировала «Общественная служба новостей» слова Панкина.

Ранее стало известно, что Евросоюз единогласно одобрил так называемый пятый пакет санкций против Белоруссии. В Брюсселе отметили, что рестрикции связаны с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе. Кроме ЕС, санкции в отношении белорусской республики ввели Вашингтон и Лондон.