Российский МИД ответит на решение выслать российского дипломата из Черногории

Директор четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон заявил, что ведомство ответит на то, что Черногория решила объявить российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, Пилипсон заявил, что «ответ обязательно последует». Также он отметил, что это уже не первый подобный случай за последнее время.

«Северная Македония и Черногория, к сожалению, оказались под влиянием Запада», — заключил он.