Российский МИД обвинил разведку США в наркоторговле

По его словам, информация о том, что американские разведчики замешаны в наркотрафике, давно ни для кого не тайна, в том числе и для самого Афганистана.

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике», — заявил Кабулов.

Спецпредставитель подчеркнул, что для любого афганца эта тема — «секрет Полишинеля», порядком набивший всем оскомину. По его словам, самолеты «из Кандагара, из Баграма» совершают полеты и не подвергаются проверкам в любые страны, в том числе в Германию или Румынию. Кабулов пошутил, что на эту тему в стране готов поговорить любой афганец.