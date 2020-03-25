Российский МИД обратился к миру с призывом остановить войны

Мир должен остановить войны, а странам необходимо объявить гуманитарную паузу. Если государства не прислушаются к совету на фоне ситуации с коронавирусом, то может произойти катастрофа. И масштаб ее сложно будет недооценить, считают в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление на своем сайте.

«МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в обращении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что у людей, которые живут в «горячих точках», нет необходимых лекарств и врачебной помощи. И если конфликты продолжатся, то высок шанс «возникновения гуманитарной катастрофы общемирового масштаба».

Призыв министерства иностранных дел в первую очередь касается страны, которые используют военную силу за пределами национальных границ.

«В нынешних условиях не может быть оправдания у политики применения односторонних принудительных мер», — подчеркнули в МИД. Речь в том числе идет и об экономических запретах — они осложняют усилия, предпринимаемые странами по защите своего населения.

Контртеррористические меры в министерстве призвали продолжить. Жители территорий, находящихся под контролем боевиков, потенциально наиболее уязвимы для распространения инфекции. Похожее мнение, заметили в российском МИД, ранее озвучил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Коронавирусом во всем мире сейчас заражены около 423 тысяч человек. Погибли 18, 9 тысячи. Вспышка инфекции произошла в декабре в китайском Ухане и быстро распространилась по планете. В США решили приравнять распространителей вируса к террористам.