Российский летчик рассказал о завершении уничтожения украинских сил ПВО

Украинские силы ПВО продолжают нести потери. Боевые вылеты российских летчиков на Су-30СМ и Су-35 происходят ежедневно. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал один из военных.

Многоцелевые истребители Су-30СМ способны быстро набирать скорость и пробивать низкую облачность.

«Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, земля подсказала, что дальность у нас эффективная, так как мы шли уже на сверхзвуке. Противник отвернул», — сообщил российский летчик Клим.

По его словам, боевой авиации у противника практически не осталось. Главная задача у Су-30 и Су-35 — добить остатки ПВО ВСУ.

Летчик также отметил, что перед пуском двигателей имеет традицию разговаривать со своей машиной.

«Я с ним разговариваю. Потому что все-таки боевая машина. На время боевого полета мы с ним одно целое. Надо обойти его рядом. Грубо говоря, чтобы он принял тебя. Договориться с ним», — добавли он.