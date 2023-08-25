Мир 25 августа 2023, 22:13 Российский летчик не допустил столкновения с американскими истребителями в Сирии Минобороны: пара истребителей F-35 опасно сблизилась с Су-35 в небе над Сирией РИА «Новости»

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Пара истребителей F-35 Lightning II, принадлежащих возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, опасно сблизилась с российским Су-35 в небе над Сирией. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, опасное сближение произошло утром 25 августа в районе Эт-Танф на высоте около 6,5 километра.

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«Пара истребителей F-35 коалиции допустила опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — подчеркнул он.

Российский летчик показал профессионализм и своевременно сделал все, чтобы избежать столкновения с американскими истребителям. Кулить добавил, что «коалиция» продолжает создавать опасные ситуации в небе и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Подобная ситуация произошла утром 19 августа. Два истребителя F-35 опасно приблизились к паре самолетов Су-35 военно-космических сил России в районе Эт-Танф. Отечественные пилоты также предотвратили столкновение.