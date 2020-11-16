Российский космонавт сможет полететь на Crew Dragon при одном условии

Российские космонавты смогут бесплатно летать к МКС на американских кораблях, если Роскосмос разрешит пользоваться «Союзами» астронавтам США. NASA уже подало в правительство соответствующую заявку.

«Соглашение позволит Роскосмосу и NASA отправить минимум одного члена экипажа на одном из наших кораблей», — заявила руководитель программы пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людер изданию Spaceflight Now.

Пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал с космодрома во Флориде в ночь на 16 ноября (15 ноября в США). Он доставит на Международную космическую станцию четверых человек: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути.

В космос корабль запустила ракета Falcon 9. Первая многоразовая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу. После чего от корабля отсоединилась и вторая ступень. Crew Dragon двигался к МКС со скоростью 27 тысяч километров в час. Запуск был запланирован на 14 ноября, но его пришлось перенести из-за сильного ветра во Флориде.