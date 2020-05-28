Российский космонавт назвал очередным шоу попытку запустить Crew Dragon

Компания SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon из-за неблагоприятных погодных условий. Космонавт-испытатель Сергей Рязанский назвал саму идею пуска интересной, но американцы попытались в очередной раз устроить шоу.

«Это интересная идея, что частные компании впервые, на государственные деньги, правда, создали космический корабль. Я думаю, что у них все получится. Это, конечно, очень важно», — сказал «360» космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рязанский.

Он добавил, что американцы, как обычно, пытались сделать громкое шоу, но у них в очередной раз ничего не получилось. При этом заявления, что полеты Crew Dragon обходятся дешевле, чем запуски «Союзов», вызывают сомнения.

«Тут нужно посмотреть, потому что цены они рисуют на коленке. Они говорят, что запуск дешевле, но почему-то за ту же самую ракету Минобороны США платит в пять раз больше. Там явно есть некие преференции, чтобы Илон Маск с частной космонавтикой развивался», — заключил Рязанский.

27 мая, за 16 минут до старта, компания Илона Маска SpaceX сообщила об отмене запуска частного корабля Crew Dragon. Космическую технику должна была вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Пуск отменили из-за того, что на космодром опустился сильный туман. Теперь корабль должен отправиться в космос 30 мая.