Российский корабль сблизился с американским эсминцем в Аравийском море

К американскому эсминцу USS Farragut, выполнявшему плановые операции в Аравийском море, 9 декабря приблизился российский корабль. Американские военные утверждают, что он вел себя «агрессивно».

Пресс-служба пятого флота ВМС США опубликовала в Twitter видео, на котором видно, как российский корабль нагоняет американский. По данным военных, сближение составило 60 метров. Эсминец дал пять коротких гудков, символизирующих опасность столкновения, после чего российский корабль отплыл, но курс изменил не сразу.

Телекомпания CNN сообщила, что российский боевой корабль подошел с кормы к американскому кораблю, и уплыл только после установления прямой радиосвязи между ним и эсминцем. Farragut сопровождал американский атомный авианосец Harry Truman.

Телеканал отметил, что предыдущее сближение произошло в июне в Тихом океане. Американскому кораблю USS Chancellorsville пришлось выполнить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения. Российские военные подошли так близко, что было видно загоравшего на палубе моряка.