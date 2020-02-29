Российский конькобежец Кулижников снялся с ЧМ

Россиянин Павел Кулижников, установивший новый мировой рекорд в забеге на 1000 м, решил завершить выступления на чемпионате мира по причине плохого самочувствия. После двух последних забегов он пришел третьим в общем зачете.

Об этом спортсмен сообщил нидерландскому порталу nu.nl. Кулижников пожаловался, что очень плохо себя чувствует, причем симптомы сильно отличаются от недомогания, которые он почувствовал в прошлом году в Херенвене.

«Сегодня на дистанции 500 метров я был совершенно изможден после 300 метров, ноги не двигались. Такое чувство, будто я заболел, впервые за последние пять лет я чувствовал себя подобным образом», — приводит слова 25-летнего спортсмена ТАСС.

Пока неизвестно, примет ли Кулижников появится ли он на финале чемпионата мира, который состоится на следующей неделе 1 марта. Спортсмен не стал ничего обещать, все будет зависеть от его самочувствия.

Павел Кулижников на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США) установил новый мировой рекорд в забеге на 1000 м. До этого он занял первое место в гонке на 500 м. Российский спортсмен является пятикратным чемпионом мира она отдельных дистанциях.