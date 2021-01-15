Российский «КамАЗ» столкнулся с вертолетом организаторов во время «Дакара». Видео

Вертолет организаторов ралли-рейда «Дакар-2021» задел один из грузовиков российской команды «КамАЗ-Мастер». Машина подпрыгнула на кочке и разбила посадочную лыжу у воздушного судна, которое спустилось слишком низко.

По информации СМИ, в необычное ДТП попал грузовик, которым управлял российский пилот «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов. При этом оба транспортных средства продолжили свой путь — ни вертолет, ни автомобиль сильно не пострадали. Такое столкновение произошло на гонках впервые.

В результате заезда Шибалов занял второе место на этапе. Благодаря этому он взял серебро в общем зачете гонки на грузовиках — этот этап был последним. Победителем «Дакара» в этой группе стал Дмитрий Сотников, а третье место занял Айрат Мардеев.