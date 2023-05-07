Мир 07 мая 2023, 00:32 Российский истребитель Су-35 сорвал патрулирование польского самолета над Черным морем Минобороны Румынии: Су-35 ВКС России сопровождал польский самолет L410 над Черным морем РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-35 в воздушном пространстве над Черным морем сопровождал польский патрульный самолет L410 Turbolet. С таким заявлением выступила пресс-служба Минобороны Румынии.

«В пятницу, 5 мая, самолет L410 Turbolet польской пограничной полиции, который совместно с румынской пограничной полицией патрулировал под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве, был сопровожден около 13:20 (совпадает с московским — прим. ред.) примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии российским истребителем Су-35», — говорится в сообщении.

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Румынское военное ведомство заявило, что маневры Су-35 вызвали повышенную турбулентность, которая помешала польским летчикам управлять самолетом. На помощь полякам были готовы вылететь два румынских и два испанских боевых самолета, однако их взлет не понадобился.

Польский экипаж сумел выровнять машину после первоначальной потери высоты и благополучно сел в аэропорту базирования. Румынское Минобороны заявило, что «агрессивное поведение» истребителя России против невооруженного польского самолета «совершенно неприемлемо».