Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем
Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).
Военные уточнили, что российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Берингова моря объект, который направлялся к российским границам.
«В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — рассказали в НЦУО.
Российские военные опознали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождали его весь полет над морем.