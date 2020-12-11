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    11 декабря 2020, 18:15

    Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

    Дарья Морозова

    Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

    Военные уточнили, что российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Берингова моря объект, который направлялся к российским границам.

    «В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — рассказали в НЦУО.

    Российские военные опознали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождали его весь полет над морем.