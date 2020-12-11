Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем

Военные уточнили, что российские радиолокационные станции засекли над нейтральными водами Берингова моря объект, который направлялся к российским границам.

«В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — рассказали в НЦУО.

Российские военные опознали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождали его весь полет над морем.