Мир 09 апреля 2023, 23:47 Российский истребитель едва не сбил британский самолет над Черным морем — СМИ WP: российский Су-27 едва не сбил самолет-разведчик Британии вблизи Крыма в 2022 году РИА «Новости»

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Российский истребитель Су-27 едва не сбил британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона.

«Инцидент был более значительным, чем было раскрыто ранее, он мог бы втянуть Соединенные Штаты и их союзников по НАТО непосредственно в конфликт на Украине», — говорится в материале.

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По данным издания опасная ситуация произошла 29 сентября у берегов Крыма. В октябре глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что королевским самолетам пришлось прервать патрулирование над Черным морем после запуска ракеты российским истребителем. В утекшем в сеть документе Пентагона это событие описывается, как «почти сбитый британский RJ».

В издании заявили, что такая подача фактов означала нежелание западных чиновников вступать в непосредственный конфликт с Россией, так как произошедшее с самолетом-разведчиком якобы должны были рассматривать как нападение.