Российский историк назвал «незаконной» территориальную претензию Эстонии к России

По этому соглашению к Эстонии относится часть территории современной Ленинградской области.

«Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — передает RT слова заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

Эксперт добавил, что смысл речи в том, что Эстония претендует на часть российской территории. Однако он подчеркнул, что эта претензия абсолютно незаконная и ничем не обоснованная.

Шаповалов уверен, что осуждение высказывания эстонского политика должны прозвучать не только от России, но и от представителей международного сообщества. Речь Пыллуааса опубликована на сайте парламента Эстонии. В прошлогоднем поздравлении политик говорил, что эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с Россией, подписанный в 2014 году.