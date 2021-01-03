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    03 января 2021, 14:45

    Российский историк назвал «незаконной» территориальную претензию Эстонии к России

    Анастасия Калинина

    Российский историк раскритиковал высказывание эстонского политика Хенна Пыллуааса, который заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года по международному праву действует до сих пор. В документе была согласована граница между Эстонией и Россией. На самом деле никаких законных оснований для этих претензий сейчас нет.

    По этому соглашению к Эстонии относится часть территории современной Ленинградской области.

    «Никаких ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий, конечно, не существует. Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — передает RT слова заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

    Эксперт добавил, что смысл речи в том, что Эстония претендует на часть российской территории. Однако он подчеркнул, что эта претензия абсолютно незаконная и ничем не обоснованная.

    Шаповалов уверен, что осуждение высказывания эстонского политика должны прозвучать не только от России, но и от представителей международного сообщества. Речь Пыллуааса опубликована на сайте парламента Эстонии. В прошлогоднем поздравлении политик говорил, что эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с Россией, подписанный в 2014 году.