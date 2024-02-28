Мир 28 февраля 2024, 00:55 Российский Ил-20М переполошил немецкие ВВС ВВС Германии подняли истребители из-за пролета российского Ил-20М близ Хельсинки РИА «Новости»

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Германия подняла по тревоге истребители быстрого реагирования после обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Военно-воздушные силы ФРГ.

Ведомство отметило, что силы задействовали на севере страны, в городе Лаге.

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«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — заявили в немецких ВВС.

Операцию завершили после установления визуального контакта с российским самолетом, обошлось без происшествий.

Это не первый случай, когда немецкие ВВС поднимали истребители в воздух, реагируя на появление самолетов из РФ в международном воздушном пространстве.

В конце января они отреагировали на появление российского Ил-20М близ балтийского острова Рюген. По утверждению немецких военных, российский военный самолет летел без сигнала транспондера.

Поднимала военные самолеты и Польша, объясняя это «активностью российской авиации».