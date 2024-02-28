28 февраля 2024, 00:55
Российский Ил-20М переполошил немецкие ВВС
ВВС Германии подняли истребители из-за пролета российского Ил-20М близ Хельсинки
Германия подняла по тревоге истребители быстрого реагирования после обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Военно-воздушные силы ФРГ.
Ведомство отметило, что силы задействовали на севере страны, в городе Лаге.
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«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — заявили в немецких ВВС.
Операцию завершили после установления визуального контакта с российским самолетом, обошлось без происшествий.
Это не первый случай, когда немецкие ВВС поднимали истребители в воздух, реагируя на появление самолетов из РФ в международном воздушном пространстве.
В конце января они отреагировали на появление российского Ил-20М близ балтийского острова Рюген. По утверждению немецких военных, российский военный самолет летел без сигнала транспондера.
Поднимала военные самолеты и Польша, объясняя это «активностью российской авиации».
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