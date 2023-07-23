Мир 23 июля 2023, 21:02 Российский генерал дал прогноз по срокам контрнаступления ВСУ Генерал Мордвичев: запала у ВСУ для контрнаступления хватит только до конца августа РИА «Новости»

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Запала у украинской армии для контрнаступления хватит только до конца августа. Такое мнение в интервью телеканалу «Соловьев Live» высказал командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

«Для „наступа“ у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — ответил офицер на вопрос, надолго ли у ВСУ хватит запала.

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Глава Госдепа Энтони Блинкен признал, что контрнаступление украинских войск проходит тяжело. Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол также отмечал, что ВСУ наступают более медленно, чем на это надеялись в Соединенных Штатах.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия существенно превосходит украинскую из-за хорошего оснащения ВС России и поддержки со стороны государства, которое обеспечивает все нужды армии.