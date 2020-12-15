Российский газ пойдет по «Балканскому потоку» до конца года

В конце декабря Сербия пустит газ по «Балканскому потоку» — продолжению российского газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде.

«Балканский поток» — продолжение одной из двух веток «Турецкого потока», по которому российский газ будет поступать в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию. По словам Вучича, «Балканский поток» планируется запустить 29 или 30 декабря.

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года», — процитировал Вучича ТАСС.

Политик отметил, что для Сербии закупки газа из России наиболее выгодны.

«Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим — хотим, не проблема», — пояснил Вучич.

Он добавил, что уже три раза ездил на переговоры по газу к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Тогда нам сказано: через газопроводы TAP и TANAP нет достаточного количества газа для Сербии», — привело слова Вучича РИА «Новости».

В итоге Сербии так и не удалось получить более дешевый, чем российский газ.