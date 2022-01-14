Российский газ обезоружил Европу в санкционной войне США

Зависимость Европы от российского газа и нефти не позволит ей поддержать США и ввести серьезные санкции против России. Об этом в своей в своей статье для Wall Street Journal написали колумнисты издания Георгий Канчев и Джо Уоллес.

После окончательного запуска «Северного потока — 2» и начала поставок по новой магистрали Европа станет еще более зависимой от российских энергоносителей. Евросоюзу нужны слишком большие объемы топлива, которые им может обеспечить только Россия. Поэтому ЕС не может себе позволить отказаться от поставок из РФ.

Россия остается главным поставщиком топлива в Европу еще со времен Советского Союза, отметили авторы. И за последние годы РФ только нарастила свою долю на европейском рынке. Только в 2021 году европейцам поставили 124 миллиарда кубометров газа.

Колумнисты WSJ констатировали, что если в отношениях России и США обострится кризис, то Европа не сможет присоединиться к американским санкциям из-за зависимости от РФ.

Украинские СМИ ранее заподозрили президента США Джо Байдена в сговоре с Россией из-за того, что отказался от санкций против «Северного потока — 2».