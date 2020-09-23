Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в водах Дании

Российский фрегат столкнулся с гражданским судном Ice Rose в проливе между Данией и Швецией. Что стало причиной столкновения пока не уточняется.

Об этом сообщило издание DR со ссылкой на заявление дежурного офицера Оперативного центра вооруженных сил Дании Клауса Тинга Расмуссена. Вскоре это подтвердил Балтфлот.

Офицер отметил, что авария произошла на датской стороне Эресуннского моста между двумя странами, поэтому основные силы для спасательной операции задействовала именно Дания. Однако Швеция направила в помощь вертолет и другую технику.

На место случившегося уже прибыл патрульный корабль датских вооруженных сил и шведский буксир. Сейчас за гражданским судном Ice Rose наблюдают, чтобы убедиться, что оно сохранило свои мореходные качества, несмотря на столкновение.

По какой причине они могли врезаться друг в друга пока не ясно. Известно, что утром в той местности был туман, однако пока не ясно, мог ли он стать причиной аварии.