Российский фонд попросил ЮНЕСКО помочь сохранить памятники советским воинам в Польше

Директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников направил в ЮНЕСКО обращение с просьбой помочь сохранить памятники советским воинам в Польше и Латвии. Обращение есть в распоряжении «360».

Глава фонда указал гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле на то, что в польском Бжеге сносят мемориальный комплекс, посвященный памяти воинам Советской армии.

«Памятник <…>, безусловно, является объектом всемирного культурного наследия. Разрушение мемориального комплекса привело к осквернению захоронения солдат и офицеров, расположенного на территории», — сообщил Мельников.

Он добавил, что в Риге уже снесли памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

«Это исторически несправедливые решения, которые противоречат Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, <…> а в ситуации в Польше — еще и договору между правительствами России и Польши по охране памятников, захоронений и мест памяти», — отметили в письме.

Иван Мельников напомнил, что операция по освобождению Польши унесла жизни более 600 тысяч, а Прибалтийская операция 1944 года — более 60 тысяч советских солдат и офицеров, более миллиона были ранены.

«Во время операций по освобождению Польши и Латвии плечо к плечу сражались и умирали смертью храбрых солдаты разных национальностей — тогда граждане Советского Союза — из России, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, Узбекистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана. Эти мемориалы — память обо всех них, которая очень важна как для их родных, так и для следующих поколений», — отметил Мельников.

Он попросил ЮНЕСКО провести разбирательство по ситуациям в Риге и Бжеге, оказать содействие в сохранении оставшихся и восстановлении разрушенных мемориалов в Польше и Латвии, а также наказать виновных «по всей строгости существующих законов и норм международного права».