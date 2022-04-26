Российский флаг заменил украинский над комендатурой в Каменке-Днепровской. Видео

Российские военные сняли украинский флаг с комендатуры в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Взамен они подняли над зданием российский триколор.

«К поднятию государственного флага Российской Федерации приступить», — скомандовал один из военных.

После этого над зданием подняли российский флаг под звучащий гимн страны.

Триколор появился не только в Каменке-Днепровской. Российский флаг установили на здании городского совета Васильевки. Этот город тоже находится в Запорожской области Украины. Для местных жителей в администрации открыли общественную приемную.

Российские войска продолжают освобождать украинские города от националистов. На прошлой неделе над освобожденным Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики. Его установили на телевышке, являющейся самой высокой точкой города.

Сейчас Мариуполь полностью находится под контролем российских военных. В городе уже приступили к восстановлению улиц. Расчисткой занимаются волонтеры и коммунальные службы. Их работу засняли на видео с помощью коптера.