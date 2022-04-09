Российский флаг водрузили на здание администрации в Херсоне

Российский триколор развевается над зданием администрации Херсона и над строением напротив, кадры с флагом опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На кадрах записи видно, что на центральной площади под флагштоком убрали портреты так называемой «небесной сотни», их фотографии закрыли орнаментом. «Известия» сообщили, что российский стяг на здание администрации водрузили сами херсонцы.

Сейчас город полностью контролируют российские войска. Это одно из самых безопасных мест на Украине. Военнослужащие российской армии ранее передали жителям Херсона десять тонн продуктов. Подобная помощь оказывается практически каждый день, об этом сообщило министерство обороны РФ.

Более 300 мирных жителей эвакуированы из населенных пунктов Александровка и Станислав. Эти села уже больше недели обстреливают ВСУ, с конца марта население вынуждено прятаться по подвалам. Украинские власти бросили сельчан на произвол судьбы.