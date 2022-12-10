Мир 10 декабря 2022, 16:26 Российский флаг сожгли во время массового шествия в Хельсинки МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение флага России в Хельсинки РИА «Новости»

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Россия потребовала от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Российский флаг подожгли во время массового шествия, посвященного Дню независимости Финляндии. В МИД назвали произошедшее экстремистской выходкой, беспрецедентным и недопустимым актом.

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«Подобные действия рассматриваются <…> как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — подчеркнули в министерстве.

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Россия потребовала от Финляндии привлечь к ответственности виновных в оскорбительном происшествии и исключить повторение подобных выходок в дальнейшем.

В министерстве подчеркнули, что ведомство планирует провести дипломатический демарш.

Летом 2020 года националисты сожгли российский флаг в Харькове. Акция собрала около 200 представителей ультраправых организаций.