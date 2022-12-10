10 декабря 2022, 16:26
Российский флаг сожгли во время массового шествия в Хельсинки
МИД назвал недопустимым актом надругательства сожжение флага России в Хельсинки
Россия потребовала от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Российский флаг подожгли во время массового шествия, посвященного Дню независимости Финляндии. В МИД назвали произошедшее экстремистской выходкой, беспрецедентным и недопустимым актом.
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«Подобные действия рассматриваются <…> как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — подчеркнули в министерстве.
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Россия потребовала от Финляндии привлечь к ответственности виновных в оскорбительном происшествии и исключить повторение подобных выходок в дальнейшем.
В министерстве подчеркнули, что ведомство планирует провести дипломатический демарш.
Летом 2020 года националисты сожгли российский флаг в Харькове. Акция собрала около 200 представителей ультраправых организаций.
Финляндия
МИД РФ
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