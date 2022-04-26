Российский флаг подняли над очередным городом Украины. Видео

Российские военные взяли под контроль город Васильевка в Запорожской области Украины. Они установили российский флаг на здании городского совета.

Видео с установкой российского триколора появилось в Telegram-канале «Вежливые и Заботливые». На кадрах видно, как один из военнослужащих меняет украинский флаг на российский. Сначала флаг поменяли на фасаде здания, а затем на крыше.

Временно исполняющей обязанности главы администрации Васильевки стала Наталья Романиченко.

«В 2014 году киевский режим развязал на Донбассе кровавую бойню. Я уверенна, что вместе с братским российским народом у нас получится наладить мирную жизнь», — обратилась она к местным жителям.

Романиченко отметила, что украинская армия целенаправленно обстреливает город и пытается сорвать налаживание мирной жизни. Она также сообщила, что открыла общественную приемную для помощи населению.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили штаб украинских националистов в Новогродовке.