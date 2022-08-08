Российский флаг нарисовали на памятнике павшим в мировых войнах в Чехии
Mladá fronta Dnes: флаг России нарисовали на памятники павших в войнах в Чехии
Флаг России заметили на мемориале павшим войнам времен Первой и Второй мировых войн в Чехии. Об этом написала национальная ежедневная газета Mladá fronta Dnes.
По данным издания, мэр города Пржибыслав Мартин Камарад 7 августа, гуляя после рабочего дня, увидел нарисованный флаг России на одном из памятных сооружений воинам, которые погибли во время Первой и Второй мировых войн.
Газета отметила, что чешские правоохранительные органы уже начали расследование. Местные власти расценили случившееся как «факт вопиющего случая вандализма».
Ранее совет чешского района Прага-3 решил переименовать улицу имени маршала СССР Ивана Конева, которая находится на его административной территории. Об этом напомнил телеканал РЕН ТВ.