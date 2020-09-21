Российский фильм «Стрельцов» выйдет в европейский прокат

Картину покажут в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, написала «Газета.ru».

«Этот фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, и мы уверены, что он найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов», — заявил гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.