Российский фильм получил награду от американских кинокритиков

Фильм Кантемира Балагова отметился сразу в двух номинациях. Российская лента стала не только лучшей среди фильмов на иностранном языке, но и получила второе место за лучшую работу художника-постановщика. Над «Дылдой» работал Сергей Иванов.

На второе место среди иностранных фильмов LAFCA поставила картину итальянского режиссера Пьетро Марчелло «Мартин Иден». Фильм снят по книге Джека Лондона. Лидером по работе художника-постановщика стал черно-белый фильм Дэвида Финчера «Мэнк».

Премьера «Дылды» в России состоялась летом 2019 года. Фильм показали в конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где он удостоился сразу двух наград. Лента получила приз за лучшую режиссуру и невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме. В середине декабря бывший президент США Барак Обама назвал «Дылду» одним из лучших фильмов 2020 года.