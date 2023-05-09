Мир 09 мая 2023, 03:26 Российский фильм «Нюрнберг» показали в штаб-квартире ООН Небензя сообщил о показе фильма «Нюрнберг» ветеранам в штаб-квартире ООН Pxhere

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В штаб-квартире ООН состоялся показ фильма «Нюрнберг» российского режиссера Николая Лебедева. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его слова привели «Известия».

«Особенно символично, что у нас есть возможность показать этот фильм вам именно здесь, в стенах штаб-квартиры ООН. Ведь основание Всемирной организации связано с итогами Второй мировой войны и Нюрнбергским процессом. Именно тогда заложили основы современного миропорядка, который сегодня проходит испытание на прочность», — подчеркнул он.

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Небензя напомнил, что человечество победило нацизм, заплатив огромную цену. Самые невосполнимые потери понесли страны бывшего СССР. Постпред РФ назвал Нюрнбергский международный трибунал приговором всего человечества нацистским преступникам.

По словам постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, такие фактические документы важно смотреть, особенно в преддверии приближающегося праздника. Он отметил, что в Белоруссии очень чтят День Победы.

В преддверии Дня Победы спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада, поддержав возрождение нацизма на Украине, виновны в появлении радикальных террористических движений в этой стране.