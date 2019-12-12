  • Российский эксперт возмутился заявлением Киева

    12 декабря 2019, 18:40

    Александр Кушак

    В СМИ появилась информация, будто украинская сторона решила изменить достигнутые в Минске договоренности перед очередным саммитом. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил, что такое положение «полностью обесценивает все политические и дипломатические усилия Украины как государства», сообщил портал «Дни.ру».

    Эксперт назвал ситуацию «неприемлемой».

    «Получается, что Зеленский приехал в Париж, где присутствуют канцлер Германии, президент Франции, президент России, по сути, подтвердил минские соглашения, после чего он возвращается в Киев и объявляет, что эти соглашения будут пересмотрены в одностороннем порядке», — рассказал политолог.

    Эксперт заявил, что такое положение дел будет свидетельствовать о ненадежности Украины. Таким образом, доверие как к Владимиру Зеленскому, так и к другим структурам, задействованным в переговорах, будет подорвано.

    «Это очень хорошая демонстрация того, насколько Украина ненадежна как в лице президента, так и в лице вообще всех своих структур, как одна из сторон для переговоров по каким бы то ни было вопросам», — сказал Безпалько.

    Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщение из Украины расценил как провокацию. Он выразил уверенность, что подобные заявления могут осложнить ситуацию в Донбассе.