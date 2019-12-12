Российский эксперт возмутился заявлением Киева

Эксперт назвал ситуацию «неприемлемой».

«Получается, что Зеленский приехал в Париж, где присутствуют канцлер Германии, президент Франции, президент России, по сути, подтвердил минские соглашения, после чего он возвращается в Киев и объявляет, что эти соглашения будут пересмотрены в одностороннем порядке», — рассказал политолог.

Эксперт заявил, что такое положение дел будет свидетельствовать о ненадежности Украины. Таким образом, доверие как к Владимиру Зеленскому, так и к другим структурам, задействованным в переговорах, будет подорвано.

«Это очень хорошая демонстрация того, насколько Украина ненадежна как в лице президента, так и в лице вообще всех своих структур, как одна из сторон для переговоров по каким бы то ни было вопросам», — сказал Безпалько.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщение из Украины расценил как провокацию. Он выразил уверенность, что подобные заявления могут осложнить ситуацию в Донбассе.