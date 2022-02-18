Российский эксперт Пикта заявила, что Запад решил уничтожить экономику Украины
Член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», общественный деятель Светлана Пикта считает, что страны Запада решили окончательно разрушить экономику Украины своими сообщениями о вторжении России. Об этом сообщили «Дни.ру».
По данным американской разведки, которую в своих материалах указывали западные СМИ, Россия якобы собиралась вторгнуться на территорию Украины в 3:00 по киевскому времени 16 февраля. Эксперт считает, что такими заявлениями Запад разрушит экономику Украины, поскольку в последнее время из-за всеобщей истерии представители крупного бизнеса вывели из Украины 13 миллиардов долларов.
«И [украинский лидер Владимир] Зеленский в бешенстве и панике. Он то требует доказательств вторжения, то просит Запад компенсировать хотя бы часть выведенных на волне паники средств, то жалуется, что США и Европа „слили“ Украину и не хотят ее видеть в составе НАТО и ЕС. А заложниками этой ситуации оказались простые граждане Украины» — резюмировала эксперт.