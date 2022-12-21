Мир 21 декабря 2022, 02:45 Российский экипаж панамского судна попросил о помощи в порту Венесуэлы Находящийся в порту Венесуэлы российский экипаж панамского судна Leros попросил о помощи РИА «Новости»

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Российский экипаж панамского сухогруза Leros, который находится в порту Венесуэлы Ла Гуайра, с августа 2022 года не получал продуктов питания, зарплаты и необходимой технической и административной помощи. Об этом РИА «Новости» сообщил капитан судна Альберт Фазлиев по аудиосвязи.

Экипаж сухогруза, по его словам, состоит из 13 россиян и пяти граждан Индонезии.

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«Продукты питания нам с августа доставляют в половинном размере. Заказываешь на месяц, приходит на две недели», — сказал Фазлиев. Члены экипажа вынуждены уменьшать рационы, чтобы «растянуть» продукты еще на две недели.

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Как ожидалось изначально, в августе сухогруз должен был встать на ремонт в венесуэльском порту, а после этого продолжить работу по перевозке грузов. Но этого не произошло, и на Leros начались проблемы со снабжением.

С продуктами экипажу помогло посольство России в Каракасе, рассказал Фазлиев. По его словам, консульский отдел посольства убедил портового агента, «который должен нас обеспечивать, доставить на борт немного продуктов».

Кроме обеспечения есть и другие большие проблемы, отметил капитан судна. Экипажу не платят зарплату уже два месяца, а троим из них — три месяца.

«Нам заплатили в августе и сентябре, причем августовская зарплата троих россиян где-то „потерялась“, а в октябре и ноябре не заплатили ничего», — сообщил Фазлиев.

Также на борту сухогруза есть устройства и аппаратура, которым требуется ремонт. Без этого невозможно безопасно работать в море. Заявки на техническое снабжение и обслуживание с августа игнорировались, отметил капитан.

Экипаж сухогруза обратился за помощью к посольству России в Каракасе, Международной федерации профсоюзов транспортных работников (ITF), обслуживающей корабль московской страховой компании, а также к Морскому управлению Панамы. Под флагом этой страны ходит сухогруз.