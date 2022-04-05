Российских дипломатов могут выслать из Австрии

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что в ближайшее время российский дипломатов могут выслать из страны. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал OE24.

«Глава МИД не исключает высылки российских дипломатов из Австрии», — заявил политик.

В ходе интервью мужчине задали вопрос, почему страна до сих пор не выслала российских специальных представителей. Шалленберг заявил, что стал «первым министром иностранных дел Второй республики», который признал российского дипломата персоной нон грата.